На территории Силламяэского порта произошел пожар ({{commentsTotal}})
Незадолго до наступления полуночи на территории Силламяэского порта произошло возгорание трансформатора.
Об этом в четверг, 1 июня, сообщил Спасательный департамент.
По информации ведомства, сигнал о пожаре на улице Кеск поступил на пульт дежурного в 23:30.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на расположенной на территории Силламяэского порта подстанции горит трансформатор.
К 00:50 возгорание было ликвидировано.
Редактор: Сергей Михайлов