В Таллинне появились автоматические почтовые ящики

Фирма Cleveron установила в Рокка-аль-Маре автоматические почтовые ящики, работающий в связке со смартфонами.

Новизна в том, что не надо почтовые ящики открывать ключем или вводить вручную код, достаточно приложить смартфон и ящик откроется.

Фирма хочет, чтобы подобные почтовые ящики устанавливались в многоквартирных домах. Связь с автоматическими почтовыми ящиками, почтальонами и владельцами почтовых ячеек будет поддерживаться через облачный сервис, пишет портал uudisedERR.

Фирма Cleveron из Вильянди занимается производством автоматических посылочных аппаратов.