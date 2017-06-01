Сборная Эстонии вернулась в первую сотню рейтинга ФИФА

В опубликованном в четверг, 1 июня, рейтинге эстонские футболисты переместились с 100-й на 98-ю строчку.

Таким образом сборная Эстонии находится выше национальных команд других стран Балтии. Сборная Литвы занимает 104-е (-4), а сборная Латвии - 122-е (+2) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует Бразилия, на втором месте находится Аргентина, на третьем - Германия.

Сборная Бельгии, с которой эстонская команда 9 июня сыграет в рамках отборочного матча ЧМ-2018, продолжает занимать в рейтинге ФИФА седьмое место.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 6 июля.