Профессор: проблему сегрегации следует решать на уровне системы образования

С одной стороны, у Эстонии возникла миграционная зависимость, поскольку страна нуждается в мигрантах. С другой - в стране очень большие проблемы с интеграцией. В частности, существует сегрегация на рынке труда и в школе, а также по месту жительства. По мнению главного редактора доклада, профессора Тартуского университета Тийта Таммару, все три момента взаимосвязаны и образуют замкнутый круг. Для того, чтобы его разорвать, государству следует провести изменения на уровне школьного образования. Говорит Тийт Таммару.