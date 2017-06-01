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В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки" ({{commentsTotal}})

Сказки, снимок иллюстративный.
Сказки, снимок иллюстративный. Автор: Postimees/Scanpix
EV100
EV100

Летом этого года петербургское издательство "Речь" выпустит книгу "Старинные эстонские сказки", составленную Фридрихом Крейцвальдом и проиллюстрированную Гюнтером Рейндорфом.

Об этом в своем письме на имя министра культуры Эстонии Индрека Саара сообщил генеральный директор издательства Леонид Янковский.

"В преддверии празднования 100 лет со дня образования Эстонской Республики эта книга станет достойным подарком жителям Эстонии и любителям эстонской культуры во всем мире", - отметил он.

По словам Янковского, издательство хотело бы провести презентацию книги в Эстонии.

В ответном письме Индрек Саар поддержал эту инициативу.

"Я разделяю вашу мысль, что издание этой книги станет достойным подарком любителям эстонской культуры во всем мире. С этими рассказами и великолепными иллюстрациями Гюнтера Рейндорфа выросли многие поколения наших детей и мы рады тому, что скоро и дети вашей страны смогут читать эту книгу", - написал министр культуры Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов

сказки100 лет эстонии


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