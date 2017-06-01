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Эстония продолжит судебный процесс по вопросу "сахарного штрафа" ({{commentsTotal}})

Правительство Эстонии обжалует решение Европейского суда о
Правительство Эстонии обжалует решение Европейского суда о "сахарном штрафе". Автор: Creative Commons
Экономика
Экономика

Правительство Эстонии решило продолжить судиться с европейскими институтами по вопросу так называемого "сахарного штрафа".

На своем заседании в четверг, 1 июня, кабинет министров утвердил постановление о том, что мартовское решение Европейского суда, оставившего без рассмотрения иск Эстонии против ЕС о возврате 34,3 млн евро переплаченного штрафа за чрезмерный запас сахара, будет обжаловано.

Эстония подала иск в Европейский суд два года назад в связи с тем, что Еврокомиссия не удовлетворила ходатайство о возврате уплаченных правительством страны денег за излишки складированного сахара.

Всего за излишки сахара Эстонии был назначен штраф в размере 46 миллионов евро, из которых Эстония выплатила 34,5 миллиона - то есть 75 процентов от назначенной суммы.

Редактор: Сергей Михайлов

сахарштрафевропейский суд


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