Эстония продолжит судебный процесс по вопросу "сахарного штрафа" ({{commentsTotal}})
Правительство Эстонии решило продолжить судиться с европейскими институтами по вопросу так называемого "сахарного штрафа".
На своем заседании в четверг, 1 июня, кабинет министров утвердил постановление о том, что мартовское решение Европейского суда, оставившего без рассмотрения иск Эстонии против ЕС о возврате 34,3 млн евро переплаченного штрафа за чрезмерный запас сахара, будет обжаловано.
Эстония подала иск в Европейский суд два года назад в связи с тем, что Еврокомиссия не удовлетворила ходатайство о возврате уплаченных правительством страны денег за излишки складированного сахара.
Всего за излишки сахара Эстонии был назначен штраф в размере 46 миллионов евро, из которых Эстония выплатила 34,5 миллиона - то есть 75 процентов от назначенной суммы.
Редактор: Сергей Михайлов