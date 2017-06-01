С 1 июня в летней сетке вещания "Радио 4" появится ряд совершенно новых передач

"Радио 4" порадует слушателей новой утренней программой "Великолепная четвёрка", передачами о путешествиях, успешных женщинах и кулинарных особенностях регионов Эстонии. Кроме того, будут вестись прямые трансляции с Фестиваля мнений в Пайде, Молодежного праздника песни и танца, фестиваля Viljandi folk 2017 и празднования 60-летнего юбилея Силламяэ.

В летнем эфире "Радио 4" появится новая утренняя программа – "Великолепная четвёрка", а вести ее будут Илья Бань и Ирина Сацута, Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.

По будням в эфире появится новый информационно-развлекательный радиожурнал "Несекретные материалы" об интересных фактах из прошлого, настоящего и будущего. В передаче будет много практических советов от юристов, врачей, садоводов и автолюбителей, а также викторины, рассказы о книжных новинках, кинопремьерах, концертах и выставках. Ведущий – Андрей Созинов.

Еще одна новинка в сетке вещания – цикл летних передач о кулинарных особенностях регионов Эстонии под названием "Эстония в тарелке". Также появится передача о путешествиях "Чемодан" и посвященная успешным женщинам Эстонии программа "Ищите женщину", с которыми радиослушателей будут знакомить Дина Прусакова и Екатерина Зонова.

С 1-го июня "Радио 4" изменит и музыкальную базу, кроме того, в сетке появятся новые музыкальные передачи:

"Восьмой день недели. Битлз: когда музыка становится легендой" Артура Аукона, летний проект Анатолия Белова о русском роке, посвященный 30-летию Таллиннского рок-клуба "Скованные одной цепью", программа Дмитрия Дмитрия Микрюкова "Ночное такси", где будут играть примечательные композиции 80-х и 90-х годов. По выходным в эфир будет выходить программа "Вам песня посвящается", а в радио-караоке Ирины Свенссон и Сергея Овченкова "Операция "Ы" появится возможность петь по телефону на всю страну.

На летний период в эфир "Радио 4" с новыми выпусками вернется передача "По сезону", в которой Кира Эвве и Александр Хусаинов расскажут о том, как можно отдыхать в летней Эстонии.

Запланированы и прямые трансляции с масштабных летних мероприятий: Силламяэ – 60, XII Молодёжный праздник песни и танца, Viljandi Folk 2017 и Фестиваль мнений в Пайде.