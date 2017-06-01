Лийза Пакоста предлагает узаконить однополые браки

Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста объяснила свой отказ замещать в Рийгикогу Кена-Марти Вахера тем, что два года назад она решила уйти из политики и заняться темой равноправия в Эстонии.

"Я считаю, что на этой должности я буду полезнее для Эстонии. Останусь уполномоченным по гендерному равноправию, чтобы заниматься решением не зависящих от людей препятствий в их повседневной жизни", – приводит слова ПАкосты ERR Uudised.

Пакоста сделает ряд предложений по темам, которыми должны заниматься в Рийгикогу.

"Для того, чтобы у людей были равные возможности, изменения, происходящие в жизни Эстонии, нуждаются в примере и инициативе со стороны государства, – сказала Пакоста. – Меняются способы работы и обучения, ожидания людей относительно самореализации, окружающая среда. Если этому не будет сопутствовать законотворчество и политические дебаты, мы завтра поставим наших детей и нас самих в более уязвимую, неравную ситуацию. В Эстонии мы строим свое государство, а не резервацию. Мы находимся в условиях глобальной конкуренции. Не создавая равных возможностей для жителей Эстонии, мы угрожаем нашей конкурентоспособности, в том числе рабочим местам и инвестициям, и благополучию в целом".

Пакоста подчеркнула, что должна быть возможность выполнять работу. "Как это нельзя, находясь с ребенком полтора года дома, выполнять понемногу высокооплачиваемую работу? Пока государство считает, что ограничение зарплат – это лучшее, что можно предложить молодым мамам, государство само является инициатором разрыва в зарплатах", – сказала Пакоста.

По ее словам, система родительского пособия должна быть гибкой и учитывать всех членов семьи в том числе бабушек и дедушек. Кроме того, специальные решения необходимы для людей, находящихся на больничном листе, родителей детей с ограниченными возможностями, людей с особыми потребностями.

Пакоста считает, что обсуждать надо реальные условия труда для людей с особыми потребностями. "Мы должны провести гражданскую дискуссию на тему, когда люди с особыми потребностями смогут спокойно проходить во все государственные учреждения. Разве сейчас лучшее время для строительства европейской железной дороги или четырехполосного шоссе?" – недоумевает она.

Предложение узаконить однополые браки

Пакоста сделает предложение изменить первый параграф закона о семье таким образом, чтобы брак между собой могли зарегистрировать два человека.

"Сейчас 2017 год, а эту тему даже не обсуждали, – сказала Пакоста. – Мы должны воздерживаться от осуждения друг друга. У нас, жителей Эстонии, больше общего, чем зачастую кажется и поляризация никому не принесет ничего хорошего. Эстония будет тем сильнее, чем больше в нашей стране будет введено изменений, учитывающих интересы разных людей".

Уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста заявила, что отказывается замещать в Рийгикогу Кена-Марти Вахера (IRL), который с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса. Право занять парламентское кресло отошло к депутату Таллиннского городского собрания Тармо Круузимяэ. Круузимяэ станет членом парламента с пятницы, 2 июня.

На парламентских выборах 2015 года Кен-Марти Вахер получил 2133 голосов. Лийзу Пакосту поддержали 1808, а Тармо Круузимяэ – 1260 избирателей.