В мае в Эстонии утонули два человека

В мае этого года в Эстонии утонули два человека, на четыре меньше, чем в мае прошлого года.

За пять первых месяцев этого года утонули 17 человек, сообщается в статистике Спасательного департамента. За тот же период прошлого года утонули 25 человек.

Советник отдела по развитию спасательного департамента Хелина Уку сообщила BNS, что в этом году утонули три ребенка. Все трое в этот момент не находились под присмотром взрослых.

13 человек погибли во внутренних водоемах. Один утонул дома в ванне. Четыре человека погибли, провалившись под тонкий лед, один упал в колодец, когда набирал воду, а еще один – поскользнулся на мостике и утонул в мелкой канаве. С наступлением теплой погоды один человек утонул во время купания.