Список переезжающих за пределы Таллинна госучреждений еще не утвержден

Окончательный список госучреждений, которые согласно планам правительства будут выведены за пределы Таллинна, еще формируется.

Об этом в четверг, 1 июня, в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" заявил покидающий пост министра госуправления Михаил Корб.

Всего из столицы в регионы планируется вывести около 30 госучреждений и тысячи рабочих мест.

Напомним, что Министерство финансов должно было представить окончательный список к 31 мая. Однако, по словам Корба, чтобы подготовить постановление по учреждениям и представить его на утверждение в кабинет министров, потребуется дополнительное время.