Вопрос парковки в Ласнамяэ: жители района готовы платить за услугу до 15 евро в месяц

Для решения нехватки парковочных мест в столичных районах собираются построить парковочные дома. Поскольку многие жители Ласнамяэ привыкли бесплатно парковать автомобили перед домом, был проведен опрос, какую сумму люди готовы выложить ежемесячно за эту услугу.

В опросе приняли участие около 200 жителей Ласнамяэ. Большинство респондентов (56%) готовы платить сумму от 6 до 15 евро.

13% респондентов заявили, что 5 евро за парковку не станут серьезной нагрузкой для их кошелька.

21% опрошенных готовы раскошелиться на сумму от 16 до 20 евро, лишь 10% согласны платить от 21 до 25 евро в месяц за право парковаться в парковочном доме.