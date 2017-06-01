В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился привести в исполнение смертный приговор в отношении 11 боевиков, связанных с движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани", после теракта в Кабуле, унесшего жизни 90 человек.

Об этом сообщил в четверг телеканал Tolo News, передает ТАСС.

По его информации, постановление, подписанное афганским лидером, коснулось ключевых полевых командиров экстремистских организаций. При этом в списке имен, приговоренных к высшей мере, не фигурирует Анас Хаккани — сын основателя группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддина Хаккани и брат действующего главаря Сираджуддина Хаккани.

Теракт в Кабуле произошел в среду утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Ответственность на вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Однако позднее Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой.

Группировка "Сеть Хаккани" базируется в пакистанском районе Северный Вазиристан и ведет борьбу с властями Афганистана.