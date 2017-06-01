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Путин: мир осознает контрпродуктивность русофобии ({{commentsTotal}})

Владимир Путин.
Владимир Путин. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, а также отметил, что в мире наблюдается тенденция к осознанию контрпродуктивности таких настроений.

Об этом Путин заявил в четверг на встрече с представителями зарубежных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило агентство ТАСС.

"Долго ли это будет продолжаться? Надеюсь, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. И нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует эту политику. И на мой взгляд, это осознание уже приходит, мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему, надеюсь, эта тенденция сохранится", - сказал российский президент.

В ходе общения с участниками встречи глава государства сказал, что проявления русофобии на Западе очевидны, а в некоторых странах она, по словам Путина, "прямо так и хлещет через край". Как полагает российский лидер, причина русофобских настроений кроется в том, что "утверждается многополярный мир", причем утверждается он "не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои законные интересы". "А это не нравится монополистам — монополия, как известно, плоха, но монополисты всегда за нее борются во всех отраслях и сферах нашей жизни", - заметил Путин.

Он напомнил, что партнеры РФ в ряде стран "начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законные стремления к обеспечению национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе и ограничения экономического характера". "А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, стремление обострить ситуацию. К сожалению тех, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, как говорится, на пустом месте", - указал президент.

Система ПРО подталкивает гонку вооружений

Путин также призвал международные СМИ не замалчивать ситуацию по теме противоракетной обороны и двойных стандартов, которые подталкивают гонку вооружений. "Я только об этом говорю, а все остальные опять молчат, как будто никто не понимает о чем идет речь. Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все молчите, ситуация усугубляется, ведь это подталкивает гонку вооружений", - обратился Путин к участникам встречи, комментируя расширение американской системы ПРО.

Он напомнил, что развертывание системы ПРО в Европе оправдывалось иранской угрозой, но оно не прекратилось после заключения соглашения по ядерному досье Ирана. Схожая ситуация, по его мнению, складывается сейчас в Азии, где элементы ПРО размещаются под предлогом угрозы со стороны КНДР. "Создаются элементы противоракетной обороны, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение десяти лет: это разрушает стратегический баланс в мире", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия принимает ответные меры, наращивая свой военный потенциал как на западе, так и на востоке. "Базы НАТО придвигаются к нашим западным границам, инфраструктура приближается, контингенты увеличиваются, а что мы должны делать, смотреть на это, что ли, просто безвольно? Нет, так не будет, и мы соответствующим образом реагируем. То же самое происходит и на Востоке", - сказал он.

В этом же контексте он отозвался и о перспективе возврата Японии спорных островов Южнокурильской гряды. По его мнению, в таком случае США разместят там свои войска.

"Мы думаем: надо совершенствовать систему преодоления систем ПРО. Это и есть виток гонки вооружений, то же самое с островами. Мы думаем, как обеспечить безопасность, мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы", - добавил Путин.

"О возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии. Ну да, такая возможность существует, - сказал Путин. - Возможность размещения на этих территориях американских войск есть".

Россия хакерством не занимается

Он также отверг обвинения в хакерских атаках для влияния на выборы в других странах, подчеркнув, что Россия на государственном уровне этим не занимается. По мнению Путина, хакеры в любом случае не могут повлиять на исход выборов в какой бы то ни было стране.

При этом он отметил, что "теоретически возможна" ситуация, когда "патриотически настроенные" хакеры начинают по собственной инициативе бороться с теми, кто плохо отзывается о России. Путин также не исключил, что хакерские атаки были так организованы, чтобы выставить виноватой Россию.

Редактор: Андрей Крашевский

япониясшароссиякурилыкурильские островатихоокеанский регион


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