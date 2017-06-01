Путин: США разместят свои войска на Курилах, если Россия отдаст острова Японии

В случае перехода к Японии суверенитета над четырьмя спорными островами Южнокурильской гряды существует возможность размещения на них американских войск, считает президент России Владимир Путин.

Об этом Путин сказал в четверг на встрече с представителями мировых информагентств в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщило агентство Reuters.

"О возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии. Ну да, такая возможность существует, - сказал Путин. - Возможность размещения на этих территориях американских войск есть".

Путин назвал наращивание военного потенциала на российском Дальнем Востоке ответной мерой в условиях роста напряженности в регионе и добавил, что рассматривает как вызов для Москвы элементы американской противоракетной обороны в штате Аляска и в Южной Корее.

"Ситуация усугубляется, это подталкивает гонку вооружений, - сказал он. - То же самое c островами: подумаем, как обеспечить безопасность. Мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы; в этом смысле острова достаточно удобное место".

Спор о принадлежности четырех островов к северу от Хоккайдо, которые Россия называет Южными Курилами, а Япония — своими "северными территориями", мешает сторонам подписать договор о мире после Второй мировой войны, завершившейся 71 год назад.

В последнее время премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел серию встреч Путиным в надежде решить территориальный спор, но прорыва пока добиться не удалось. Вместо этого стороны договорились развивать отношения по ряду направлений и постепенно налаживать сотрудничество на Курилах. Токио также подчеркивал нежелание идти на сделки с Россией, способные подорвать единство стран "Большой семерки", которые ввели в отношении Москвы санкции за аннексию украинского Крыма в 2014 году.