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Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций ({{commentsTotal}})

Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев. Автор: коллаж ERR
Мнение
Мнение

Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.

Правительство в апреле утвердило государственную бюджетную стратегию на четыре года. Она в том числе предусматривает дефицит бюджета в размере 0,5% ВВП. В мае Рийгикогу приступил к обсуждению поправок к Закону о госбюджете: 30 мая финансовая комиссия парламента заслушала мнения и возражения по поводу готовящихся изменений от Банка Эстонии, Госконтроля, Канцлера права, Торгово-промышленной палаты.

Торгово-промышленная палата не поддерживает структурный дефицит государственного бюджета в 0,5%, который позволит без дополнительных условий составлять дефицитный бюджет в условиях, когда в предыдущие годы бюджет был в профиците.

Канцлер права Юлле Мадизе сослалась на оценку пленума Государственного суда, согласно которой, бюджетная компетенция Рийгикогу – одна из самых важных компетенций парламента. По оценке канцлера права, положения законопроекта могут противоречить Конституции и потому, что они чрезмерно ограничивают возможности Рийгикогу принимать существенные решения о политических приоритетах государства на следующий год. Финансовая комиссия решила направить мнение канцлера права конституционной комиссии для получения мнения.

По оценке Государственного контроля, помимо прочего при внесении изменений нужно также учитывать принцип разделения и сбалансированности властей.

Согласно представленным в Европейскую комиссию Эстонией оценкам, в 2017 году в Эстонии будет наблюдаться структурный профицит в размере 0,2% от ВВП, а в 2018 году — структурный дефицит в размере 0,5% от ВВП, что не выйдет за рамки бюджетной цели среднего периода.

По оценке же Еврокомиссии, уже в 2017 году бюджет Эстонии окажется в дефиците на 0,1% от ВВП, а в 2018 году на целых 0,9% от ВВП, и это больше установленной бюджетной цели среднего периода.

В конце мая Департамент статистики опубликовал данные за первый квартала 2017 года. Согласно этим данным ВВП Эстонии вырос на 4,4%.

Портал rus.err.ee спросил экономистов: надо ли государству влезать в долги, стимулируя растущую экономику?

Петр Верницкий, профессор экономики Высшей школы Mainor: главное ведь не потратить много денег за короткий промежуток времени, а стимулировать работу целых секторов экономики

Безусловно, государство должно стимулировать экономику собственной страны. Чем, к слову, занимаются многие европейские страны.

Следует понимать, что экономика Эстонии — это микроэкономика. Несколько успешно выполненных заказов некоторыми отечественными фирмами - и наш ВВП вырос. Однако это еще не означает стабильного роста. Поэтому ситуацию надо оценивать комплексно, а не только смотреть на рост ВВП.

Стремительный рост зарплат при той же производительности труда и рост цен под победные возгласы политиков увеличили внутреннее потребление. Выросли продажи недвижимости, резко увеличились продажи автомобилей - все в кредит. То есть на рынке вырос поток необеспеченных денег.

Неслучайно недавно банк Эстонии заговорил о необходимости ужесточить требования к банкам. Все это очень напоминает предкризисный 2007 год. Поэтому ситуация неоднозначная.

Я всегда говорил, что государству незазорно помочь собственной экономике. Это можно сделать через дефицит бюджета и/или кредиты. Например, у нашего населения на руках скопилось много денег. Почему бы через облигации не взять в долг у собственных людей.

Однако важно объяснить людям, на что конкретно собираются брать деньги. Главное ведь не потратить много за короткий промежуток времени, а стимулировать работу целых секторов экономики, дать возможность бизнесу развиваться. К сожалению, пока у государства нет видения, какие отрасли оно готово стимулировать.

Николай Куташев, экономист, бывший гендиректор Nitrofert: вкладывать деньги в горхолл или дороги - это не экономика, это маразм

У правительства не хватает денежных средств, чтобы заткнуть дыры и выполнить все обещания, поэтому оно решило сделать бюджет дефицитным. Конечно, государство должно помогать экономике.

Остается открытым вопрос, в какие проекты будут вкладываться деньги, полученные за счет дефицита бюджета? В строительство Rail Baltica? Это потеря денег. В Таллиннский горхолл и дороги? Да, по отремонтированным дорогам ездить приятно, в горхолл можно сходить на концерт и, возможно, раз в год приедет в Эстонию суперзвезда, посмотреть на которую на пару дней прибудет несколько тысяч туристов. Однако все это не экономика. Вкладывать во все это огромные деньги — это маразм.

Стимулировать надо реальные сектора экономики. Например, сланцехимическую отрасль. Чтобы из сланца можно было производить больше разнообразных продуктов и товаров, имеющих экспортный потенциал. Заниматься переработкой газа.

Наверное я скажу крамольную мысль — надо начать разработку фосфоритов. Это позволит на десятки лет обеспечить работой железную дорогу, порты, химическую промышленность, энергетиков. Все это сотни миллионов евро и тысячи рабочих мест. Это называется стимулированием экономики, а не ремонт дорог и горхолла.

Константин Доценко, экономический эксперт: государство - это судья, он не должен выходить на поле и помогать команде забивать голы, его дело справедливо судить игру

Я совершенно не верю в способность государства с помощью денег налогоплательщиков стимулировать экономику. У него функции другие: распределять налоги и быстро реагировать на меняющиеся условия, устанавливая правила игры. Судья не должен выходить на поле и помогать команде забивать голы, его дело справедливо судить игру.

Когда говорят про дефицит бюджета, почему-то забывают рассказать, за счет чего его потом будут покрывать. Говорят лишь про необходимость больше потратить денег. Это все равно, что я лично больше потрачу денег с надеждой, что в результате этого вырастет моя зарплата — смешные ожидания.

Если государство хочет рискнуть и взять в долг, чтобы больше потратить, возникает вопрос — на что? Чего мы собираемся больше купить? Например, японских автомобилей? Но какую экономику в таком случае стимулируем? Если речь идет о закупке эстонских товаров, то какой эффект мы ожидаем в долгосрочной перспективе? Я таких оценок еще не видел.

Что нам предлагают? Восстановить горхолл. Это выброшенные на ветер деньги и способ нагреть руки на будущем содержании и обслуживании этой громады. В городе полно концертных залов. Тот же Saku Suurhall, например, стоит пустой уже много лет.

С ремонтом и строительством дорог и коммуникаций можно согласиться, если будут приведены цифры, показывающие, какой эффект это принесет в долгосрочной перспективе.

Редактор: Артур Тооман

эстониядефицит бюджетапетр верницкийниколай куташевконстантин доценко


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