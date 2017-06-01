Парламентские партии не поддерживают предложение Пакосты узаконить однополые браки

Фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не поддерживают неожиданное предложение уполномоченной по равноправию и равному обращению Лийзы-Ли Пакосты изменить закон о семье таким образом, чтобы брак между собой могли заключать два человека, а не мужчина и женщина, как гласит закон сейчас.

Председатель фракции IRL Прийт Сибул сказал порталу ERR Uudised: "Позиция партии и фракции IRL такова, что в таком виде мы точно это не можем поддержать. Наши взгляды точно не совпадают с таким представлением".

Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер также подтвердил эту точку зрения. Сеэдер сказал, что согласно закону, брак – это союз мужчины и женщины, и так должно быть и в будущем. "Я не считаю необходимым менять институт брака", – сказал он BNS.

Хельме: предложение Пакосты – выпад против нормальности

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме назвал предложение Пакосты выпадом против нормальности.

"Культурные марксисты начали новое наступление. На самом деле этот закон о семье является препятствием для них. /.../ Это выпад против нормальности", – сказал Хельме.

Он указал на то, что предложение связано с акцией протеста перед Таллиннским окружным судом.

"Успехов в работе. Если они попробуют вновь разжечь эту ссору в Эстонии, то они вновь противопоставят себя мнению подавляющего большинства эстонского народа и нормальности", – сказал Хельме.

Он также считает, что должность уполномоченного по равноправию – должность идеологической диктатуры, и ее надо упразднить.

Карилайд: ради регистрации отношений не надо идти против фундаментальных ценностей

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд подтвердил, что центристы не поддерживают предложение Лийзы-Ли Пакосты изменить закон о семье, чтобы брак между собой могли регистрировать два человека.

Карилайд сказал, что по-прежнему действует решение правления, согласно которому правление поддерживает отмену закона о совместном проживании. "Все отношения между разными парами можно регулировать нотариально, для этого не надо идти против фундаментальных ценностей", – сказал он.

По мнению Карилайда, предложение изменить закон о семье не найдет поддержки в парламенте. Он считает, что партии, которые хотят ввести подобные изменения, должны поднять тему на парламентских выборах и спросить мандат у избирателей.

СДПЭ, реформисты и свободники также не хотят заниматься предложением Пакосты

Вице-председатель фракции Социал-демократической партии Хельо Пикхоф также не поддерживает предложение Пакосты. По мнению соцдемов, прежде нужно принять прикладные акты закона о совместном проживании.

Не поддерживает предложение и председатель Партии реформ Ханно Певкур. "Я не считаю необходимым менять понятие брака", – сказал он. Фракция реформистов эту тему не обсуждала.

По мнению председателя Свободной партии Артура Тальвика, вновь поднимать социально раскалывающую тему в то время, когда сага с законом о совместном проживании еще не закончена, является политически близоруким решением.

Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста заявила в четверг, что отказывается от мандата депутата парламента, чтобы продолжить работать на своей должности. В заявлении она привела ряд предложений по темам, которыми, по ее мнению, должен заниматься Рийгикогу.

В числе прочего она предложила изменить первый параграф закона о семье так, чтобы брак между собой могли зарегистрировать два человека.

Пакоста до 2015 года была членом IRL и депутатом парламента.