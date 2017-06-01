Правительство не договорилось по вопросу о принудительном объединении самоуправлений

Правительство Эстонии в четверг обсудило административную реформу, но не пришло к договоренности по поводу самоуправлений, подлежащих принудительному объединению.

В кабинете министров решили позднее продолжить дискуссию по этому вопросу, потому что в случае исключений необходимо тщательно взвесить все аргументы за и против, а решение должно быть принято консенсусом, сообщили в четверг в пресс-службе правительства новостному порталу ERR.

Члены правительства продолжат встречи в различных форматах. По данным пресс-службы, нельзя исключить, что административную реформу будут также обсуждать на собраниях, посвященных коалиционному договору и пакету налоговых поправок.

В рамках проводимой в Эстонии административной реформы все самоуправления с числом жителей менее 5000 должны объединиться в более крупные административные единицы. Самоуправления могли самостоятельно договориться об объединении до 31 декабря 2016 года. 104 самоуправления не смогли этого сделать, поэтому правительство сделало им предложение о принудительном объединении, ответ на которое самоуправления должны были дать к 15 мая.

Такой ответ предоставили 89 самоуправлений из 104, причем 65 отклонили предложение правительства. Остальные 15 самоуправлений не ответили на предложение, поэтому по закону об админреформе считается, что они с ним согласились.