Эстонская железная дорога приостановила инвестиции из-за отсутствия господдержки

Об этом сообщил в четверг председатель совета AS Eesti Raudtee Прийт Рохумаа.

"Мы добивались 23 млн евро ежегодного денежного покрытия расходов в рамках бюджетной стратегии. Несмотря на то, что закон о железной дороге предусматривает выделение нам этих средств, правительство решило в бюджетной стратегии выделить всего девять млн евро. Таким образом, мы смогли в этом году произвести только самые необходимые инвестиции, а прочие работы были приостановлены", - сказал он.

По словам Рохумаа, совет надеется, что правительство в ближайшие месяцы вернется к обсуждению долгосрочного плана финансирования. "Без государственного финансирования железная дорога не может покрывать даже текущие основные затраты, что угрожает как безопасности, так и скорости железнодорожного сообщения", - заявил глава совета Эстонской железной дороги.

Ранее компания Eesti Raudtee сообщала, что в период 2018-2021 годов ей требуется прямое финансирование из государственного бюджета в размере не менее 14 млн евро в год для проведения необходимых технических и ремонтных работ, а также для поддержания качества внутригосударственных железных дорог. Эта сумма позволила бы обеспечивать надежное железнодорожное сообщение столицы с Палдиски, Нарвой, Койдула и Валга, а также гарантировать нынешнюю скорость движения пассажирских поездов в 120 км/ч.

В 2014 году консалтинговая фирма Ernst & Young в своем анализе указала в качестве минимальной годовой потребности в инвестициях сумму в 31,7 млн евро, которая гарантировала бы обслуживание, развитие и надежное качество существующей железнодорожной инфраструктуры.

За последние годы доходы Eesti Raudtee сократились в связи с падением грузооборота.