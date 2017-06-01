Синоптики прогнозируют среднестатистическую температуру в июне

По данным месячного прогноза службы погоды Эстонии, температура воздуха и количество осадков в июне удержатся на среднем уровне. Средняя июньская температура воздуха составляет 13,1-15,5 градуса тепла, а среднее количество осадков – 47-87 мм.

В начале месяца Эстония будет находиться на краю двух обширных областей низкого атмосферного давления. Одна из них будет расположена над северной частью Атлантического океана, а вторая – на северо-западе России. В первые дни месяца с севера будет поступать холодный воздух. Погода будет холоднее обычного, на почве местами возможны ночные заморозки, осадки редкие.

Во второй половине первой декады в Эстонию начнет поступать более теплая и более влажная воздушная масса. Местами осадки будут обильными.

В середине месяца в России усилится область повышенного атмосферного давления, которая блокирует западным циклонам путь на восток. Эстония окажется на краю прохладной и влажной западной и очень теплой и сухой восточной воздушных масс. Смена воздушных масс будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром при грозовых тучах, количество осадков может сильно различаться в зависимости от регионов.