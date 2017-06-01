Горуправа Таллинна объявила конкурс на планировку супербольницы

Таллинская городская управа объявила конкурс на разработку детальной планировки участка под новую Таллинскую больницу, а также объемно-пространственной планировки самой больницы.

Срок подачи заявок по тендеру на детальную планировку объектов недвижимости по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b истекает 19 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон подчеркнула, что это настолько масштабный и значимый для всего государства проект, что свой вклад в его реализацию должно внести и правительство страны.

В больнице, в которой по плану будут работать около 4000 человек, планируется оказывать около четверти всех специальных медицинских услуг в Эстонии. Общая площадь четырех тысяч лечебных и технологических помещений медицинского комплекса, размещенных в зданиях высотой до шести этажей, составит 100-120 кв. метров.

Площадь земельных участков под строительство — 21 гектар.