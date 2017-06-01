В больнице Висмари мужчина напал на полицейского ({{commentsTotal}})
Доставленный в больницу Висмари в Таллинне мужчина напал на полицейского и нанес ему травмы, коллеги полицейского задержали нападавшего.
В четверг полиции поступило сообщение, что 34-летний мужчина, которого доставили в больницу Висмари, ударил сотрудника полиции, сообщила Пыхьяская префектура. Полицейские задержали мужчину.
Возбуждено следствие по статье пенитенциарного кодекса о применении насилия к представителю властей.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS