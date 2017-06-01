Командиром флота ВМС Эстонии назначен Пеэтер Иваск

Об этом в четверг, 1 июня, сообщил Генеральный штаб Сил обороны.

"Я убежден, что мы не меньшему можем научиться у капитан-лейтенанта Иваска благодаря приобретенному им опыту, чем он может научиться у нас", - сказал Саска на прошедшей в четверг в Минной гавани церемонии.

"Для меня большая часть принять этот пост. Я осознаю, что с ним связана и большая ответственность. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы дела у ВМС шли хорошо и еще лучше", - сказал Иваск.

Капитан-лейтенант Иваск служит в Силах обороны с 1991 года. Он был главой оперативно-планировочного отдела штаба ВМС, старшим штабным офицером штаба компонента ВМС НАТО в Нортвуде и в оперативном отделении главного штаба Сил обороны. Он также исполнял обязанности лектора в Балтийском колледже обороны.

Флот ВМС Эстонии состоит из трех снабженных противоминными системами тральщика класса Sandown, корабля управления и обеспечения класса Lindormen, прошедшей специальную подготовку группы водолазов-саперов и центра минной информации, который занимается администрированием и обновлением баз данных, связанных с минной войной в эстонских водах.