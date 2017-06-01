Министерство образования планирует перевести из Тарту в Таллинн приблизительно 20 сотрудников

Министерство образования и науки планирует перевести из Тарту в Таллинн несколько отделов и около двух десятков сотрудников, пишет в четверг Tartu Postimees.

Газете стало известно, что в министерстве идет реорганизация, и планы касаются финансового отдела, а также отделов общего образования, профтехобразования и отдела международного сотрудничества и ЕС.

В министерстве в Тарту сейчас работает более 160 человек в двух зданиях – на улице Мунка и на Ратушной площади. Одна часть плана реорганизации заключается в том, что сотрудники из здания на Ратушной площади будут переведены в здание на улице Мунка, где будет достроен еще один этаж. Часть сотрудников будет переведена в Таллинн, однако это не будут отделы целиком.

По словам пресс-секретаря, министерству от местных самоуправлений будут переданы дополнительные надзорные функции в разных регионах страны.