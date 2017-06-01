"Яндекс" решил закрыть украинские офисы

Компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе, сообщили представители компании.

"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе", – заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков, передает Meduza.io.

По словам Манджикова, сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.

В середине мая Украина решила заблокировать российские интернет-сервисы, в том числе "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

29 мая в украинских офисах "Яндекса" прошли обыски. Служба безопасности Украины заподозрила компанию в передаче данных украинских пользователей российским спецслужбам.