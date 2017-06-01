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Рапорт: без иммигрантов население Эстонии будет сокращаться, а интеграция буксует на месте ({{commentsTotal}})

Эстония сталкивается с серьезной демографической проблемой.
Эстония сталкивается с серьезной демографической проблемой. Автор: Ежегодник Департамента статистики-2015
Эстония
Эстония

Согласно новому рапорту о развитии человеческого потенциала в Эстонии, численность населения страны без притока иностранцев будет не сохранить, а связи между двумя крупнейшими национальными общинами — русскими и эстонцами — по-прежнему остаются слабыми.

Такие выводы сделаны в докладе о развитии человеческого потенциала "Эстония в эпоху миграции", который был представлен в четверг Ассамблеей сотрудничества в Рийгикогу, сообщила "Актуальная камера".

По мнению редактора доклада Тийта Таммару, социальный барьер между эстонцами и русскими становится только шире. "Доклад о развитии потенциала показал, что различия лишь увеличиваются. Мы видим, что они увеличиваются на рынке труда — люди с родным эстонским на рынке труда продвигаются гораздо быстрее. Попадают на высокие должности, на руководящие места, становятся топ-специалистами. В то же время среди тех жителей, чей родной язык русский, это продвижение замедлено. Они останавливаются на более простых рабочих местах в сфере обслуживания и промышленности", - сказал Таммару.

Он добавил, что разница в доходах способствует и разделению общин по месту жительства. Слабый доход предполагает и жилье похуже, и район попроще. Не способствует объединению и существующая система образования, считает руководитель исследования.

"Если люди группируются в разных районах, то их дети ходят в разные школы. Мы считаем, что большой проблемой для Эстонии является образование, базирующееся на эстонском и русском языках, которое сортирует детей по разным группам с трех лет. А потом, что очень важно, по разным школам. Это различие в итоге выливается на рынок труда, потом, соответственно, в покупку жилья в определенном районе. Получается замкнутый круг", - пояснил ученый.

Для объединения общин, считают авторы доклада, надо создать систему единого образования, которое должно учитывать особенности проживающих здесь национальных меньшинств. При этом Таммару не смог назвать способ, которым эту схему можно было бы применить к русскоязычным жителям Ида-Вирумаа.

Неутешительная картина наблюдается и в сфере демографии. Так, согласно отчету, в настоящее время за пределами страны проживает по меньше мере двести тысяч выходцев из Эстонии. Их большая часть живет в Финляндии, где по состоянию на 2015 год проживало более 40 000 граждан Эстонии.

На втором месте Россия, где новый дом обрели около 17 000 наших соотечественников. По четыре-шесть тысяч переехали в Великобританию, Швецию и Германию.
По мнению социологов, у Эстонии есть два сценария демографического развития. В негативном сценарии число иммигрантов будет превышать число эмигрантов на фоне низкой рождаемости. В таком случае население страны к концу 21 века сократится до 800 000 человек. Позитивный сценарий предусматривает положительное сальдо миграции на фоне роста рождаемости. Тогда к концу 21 века численность населения страны достигнет почти 1,5 млн человек.

Редактор: Дмитрий Куликов

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