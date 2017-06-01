Таллиннская горуправа обжалует решение суда о приостановке строительства Рейди теэ

Об этом вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил в четверг "Актуальной камере".

По его словам, горуправа не согласна с активистами-экологами, которые утверждают, что власти столицы не проверили воздействие строительства дороги на окружающую среду. Как утверждает Кландорф, такой анализ Таллинн провел еще в 2007 году.

"Мы думаем, что заказывать новый анализ не нужно. С нами согласны в Департаменте экологии Таллинна, государственный департамент экологии. Они дали свое разрешение на строительство. В 2007 году уже были проведены обширные работы. Я, конечно, не специалист, но по-человечески считаю, что за 10 лет мало что изменилось", - сказал вице-мэр Таллинна.

Он выразил надежду, что судебные споры не повлияют на сроки ремонтных работ.

Напомним, строительство Рейди теэ должно начаться в июле и завершиться в октябре. Ее планируется провести от памятника "Русалка" на Нарвском шоссе до перекрестка улиц Ахтри и Йыэ.