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Таллиннская горуправа обжалует решение суда о приостановке строительства Рейди теэ ({{commentsTotal}})

Улица Рейди в формате 3D.
Улица Рейди в формате 3D. Автор: Городская канцелярия Таллинна
Эстония
Эстония

Столичные власти намерены обжаловать решение Таллиннского административного суда о приостановке разрешения на строительство улицы Рейди теэ.

Об этом вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил в четверг "Актуальной камере".

По его словам, горуправа не согласна с активистами-экологами, которые утверждают, что власти столицы не проверили воздействие строительства дороги на окружающую среду. Как утверждает Кландорф, такой анализ Таллинн провел еще в 2007 году.

"Мы думаем, что заказывать новый анализ не нужно. С нами согласны в Департаменте экологии Таллинна, государственный департамент экологии. Они дали свое разрешение на строительство. В 2007 году уже были проведены обширные работы. Я, конечно, не специалист, но по-человечески считаю, что за 10 лет мало что изменилось", - сказал вице-мэр Таллинна.

Он выразил надежду, что судебные споры не повлияют на сроки ремонтных работ.

Напомним, строительство Рейди теэ должно начаться в июле и завершиться в октябре. Ее планируется провести от памятника "Русалка" на Нарвском шоссе до перекрестка улиц Ахтри и Йыэ.

Редактор: Андрей Крашевский

рейди теэ


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