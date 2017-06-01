Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации

Правительственная коалиция согласовала в четверг изменения в т. н. "налоговом пакете", разработанном на основании заключенного осенью прошлого года коалиционного договора и подвергнутого пересмотру в связи со сменой председателя в одной из партий коалиции — "Союзе отечества и Res Publica" (IRL).

Об этом в четверг, 1 июня, сообщил новостной портал ERR.

Согласно достигнутой договоренности, правительство откажется от плана ввести т. н. "залоговый налог", при помощи которого оно намеревалось воспрепятствовать выводу прибыли предприятий из Эстонии. При этом отмечается, что безналоговый вывод прибыли за границу будет ограничен.

Финансовая комиссия и министерство финансов подготовят необходимые изменения в Законе о подоходном налоге, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

Акциз на упаковку также вводиться не будет. Правительство в течение года проанализирует возможности, как лучше регулировать рынок упаковки и отходов, после чего примет решение о дальнейших шагах.

Кроме того, было принято решение расширить возможности супругов вычитать не облагаемый налогом доход при подаче налоговых деклараций. Правительство восстановит право супругов совместно декларировать не облагаемый налогом минимум в прежнем объеме (180 евро в месяц).

Также были согласованы источники финансового покрытия этих изменений: увеличение поступлений социального налога благодаря реформе прожиточного пособия; более эффективное использование государственной недвижимости; более эффективное налогообложение полученной в Эстонии прибыли; сокращение хозяйственных расходов государства на 3% (кроме конституционных институтов и учреждений в сфере управления минобороны и МИД); отказ от увеличения закупок природоохранных земель.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, в которой шел совместный поиск оптимальных решений для обеспечения прогресса в жизни Эстонии.

"Совместно решили, что не станем урезать знаковые достижения в улучшении уровня жизни населения Эстонии, а найдем другие источники покрытия. Повысим до 500 евро не облагаемый налогом доход у тех, кто получает зарплату не выше средней, проведем долгожданную реформу здравоохранения и продолжим программу государственных инвестиций", - добавил Ратас.