Актуальная камера 01.06.2017 (20:00)

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.