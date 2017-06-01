Минобр: дети с особыми потребностями не получают достаточной поддержки в школах

Тысячи детей с особыми образовательными потребностями не получают достаточной поддержки в школах Эстонии, поэтому система должна стать более гибкой и основываться на реальных потребностях каждого ученика.

Такие выводы Министерство образования и науки Эстонии огласило в четверг на презентации свежего анализа ситуации детей с особыми потребностями в отечественной школьной системе, сообщила "Актуальная камера".

Сегодня решение относительно того, должен ли ребенок с особыми образовательными потребностями учиться в обычном классе, по индивидуальной программе либо в спецшколе, принимается на основании медицинского диагноза. Такая формализация процесса негативно сказывается на количестве и качестве поддержки, столь необходимой детям с различными поведенческими, психологическими и физическими отклонениями.

Система должна стать более гибкой и основываться на реальных потребностях каждого ученика, делают вывод представители министерства.

"При назначении поддержки мы будем исходить не столько из медицинского диагноза и того, в какой спецкласс нужно отправить ребенка, сколько из его общей потребности в поддержке и особом укладе обучения. Мы не должны клеймить некоторых детей как учеников с особыми образовательными потребностями. Такие потребности могут возникнуть у каждого из нас в отдельно взятый промежуток времени", - пояснила советник отдела общего образования Министерства образования и науки Тийна Кивиранд.

Вместо действующей системы с двумя категориями учеников с особыми потребностями в обучении эксперты министерства образования собираются взять на вооружение три различных типа поддержки — общую, усиленную и особую. В зависимости от типа поддержки, необходимой каждому ученику, государство будет выплачивать образовательное пособие обучающей его школе в однократном, двухкратном или четырехкратном размере.

"Управляющий школой орган сможет, например, принять на работу больше опорных специалистов либо приобрести эту услугу у соседнего местного самоуправления. Также можно приспособить учебные помещения для детей с особыми потребностями и приобрести для них индивидуальные учебные принадлежности", - сказала главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Пилле Вайксаар.

Министерство также ходатайствовало о выделении из госбюджета на следующий год 15 млн евро для дополнительного финансирования учеников, нуждающихся в усиленной либо особой поддержке. В основных школах страны таковых насчитывается 6800 человек.