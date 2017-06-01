В Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке американских студентов

В Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла, в котором приняли участие 250 школьников из городов Ида-Вирумаа и России в возрасте от 9 до 19 лет.

Подготовка к мюзиклу заняла всего три дня, а проводилась она при активной поддержке студентов американской музыкальной академии Лос-Анджелеса из Молодежной организации The Young Americans, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Проект появился в сотрудничестве посольства США с нарвской горуправой и городским молодежным центром. "Мы хотели бы, чтобы наши дети чувствовали себя увереннее на сцене, не боялись выступать, не боялись того, что они чего-то не умеют, чтобы они выходили и ярко, красочно выступали", - сказала организатор мероприятия Татьяна Клименко.

В общей сложности мастерству песни и танца учились около 250 школьников из Нарвы и Куртна, а также российских Ивангорода, Кингисеппа и Санкт-Петербурга. Репетиция мюзикла состоялась накануне в торговом центре "Фама".

Цель проекта — сплотить ребят разного возраста и из нескольких стран с помощью участия в одном большом и красивом мероприятии, которое и прошло сегодня вечером в нарвском спортивном центре.