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Litgrid: странам Балтии придется построить новую электростанцию из-за синхронизации с Европой ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Elering
Экономика
Экономика

В связи с ростом потребления электроэнергии и с намерениями синхронизировать электросети с Западной Европой в Балтийских странах возникнет нехватка мощностей по производству электроэнергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение в случае аварии.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщила компания Litgrid, представившая исследование о выработке электроэнергии в странах Эстонии, Латвии и Литве.

До 2025 года в странах Балтии нужно построить гидроаккумулирующую электростанцию мощностью 200 мегаватт, а в 2028 году уже может понадобиться электростанция мощностью примерно 450 мегаватт или дополнительные смычки.

По словам главы Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, до 2025 года, когда электросети стран Балтии начнут действовать в синхронном режиме с системами континентальной Европы, нужно построить электростанцию мощностью 200 мегаватт, которая могла бы начать выработку электроэнергии в течение 30 секунд.

"Не хватает первичного резерва примерно 200 мегаватт, нужна новая электростанция до 2025 года. Нужна не любая электростанция, а со строгими требованиями кодекса сети, потому что этот резерв нужен в течение 30 секунд", - сказал Вирбицкас.

По его словам, лучше всего для обеспечения такого резерва подходит гидроаккумулирующая электростанция — нужно или построить пятый агрегат на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, или электростанцию в Мууга в Эстонии.

Какая электростанция — литовская или эстонская — будет дешевле или лучше, Вирбицкас не сообщил.

По его прогнозу, с 2028 до 2032 года могут потребоваться дополнительные электрогенерирующие мощности размером около 450 мегаватт.

"2028 год будет переломным, когда базовая выработка еще будет покрывать потребность, а потом с каждым годом дефицит будет все увеличиваться. (...) После 2028 года обязательно будет нужен такой агрегат, как блок комбинированного цикла — до 2032 года, но это будет зависеть от роста потребления", - сказал он.

Исследование подготовили операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии Litgrid, AST и Elering.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

eleringсинхронизация электросетейlitgridстраны балтии


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