В пятницу дождь, мокрый снег, +7.. +13

Вдобавок к дождям и порывистому ветру синоптики обещают в пятницу снег.

Ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 5-11 м/с, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха от +3 до +9.

Днем облачность увеличится, во многих местах начнется дождь, а утром на северо-востоке возможен еще и мокрый снег. Северо-западный ветер усилится до 13 м/с, порывами до 17 м/с, на островах и побережье до 20 м/с, но уже вечером немного ослабеет. Температура воздуха от +7 до +13.