Глава МИД Финляндии обсудит в Таллинне предстоящий выход Британии из ЕС

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На встрече с главой МИДа Эстонии Свеном Миксером будут обсуждаться двусторонние отношения между странами, предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС, вопросы восточного партнерства, грядущий выход Британии из ЕС, взаимодействия в сфере безопасности, отношения ЕС и Турции, а также трансатлантические связи.

Во второй половине дня Тимо Сойни и Свен Миксер проведут в стенах Таллиннского университета открытую дискуссию на тему общих ценностей Эстонии и Финляндии и их общих проблем в Европе и за ее пределами.