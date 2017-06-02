Глава МИД Финляндии обсудит в Таллинне предстоящий выход Британии из ЕС ({{commentsTotal}})
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в пятницу, 2 июня, наносит рабочий визит в Таллинн.
Об этом сообщают утренние новости ETV+.
На встрече с главой МИДа Эстонии Свеном Миксером будут обсуждаться двусторонние отношения между странами, предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС, вопросы восточного партнерства, грядущий выход Британии из ЕС, взаимодействия в сфере безопасности, отношения ЕС и Турции, а также трансатлантические связи.
Во второй половине дня Тимо Сойни и Свен Миксер проведут в стенах Таллиннского университета открытую дискуссию на тему общих ценностей Эстонии и Финляндии и их общих проблем в Европе и за ее пределами.
Редактор: Сергей Михайлов