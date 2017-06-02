"Инфонет" надеется взять реванш у "Левадии" за поражение в первом круге

В пятницу, 2 июня, в центральном матче 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу встретятся столичные "Левадия" и "Инфонет".

В поединке первого круга, который прошел в конце марта, действующий чемпион Эстонии "Инфонет" уступил "Левадии" на своем поле со счетом 0:1, а сегодня надеется на реванш, передают утренние новости ETV+.

По словам наставника ласнамяэской команды Александра Пуштова, ничья станет для него разочарованием и необходимо играть только на победу. Но задача набрать три очка поставлена и перед футболистами "Левадии". В прошлом туре они не смогли обыграть "Транс" и опустились на вторую строчку в таблице.

Матч "Левадия" - "Инфонет" начнется в 19:30 на стадионе в Кадриорге. В турнирной таблице "Левадия" опережает своего соперника, который занимает четвертую строчку, на 15 очков.