Мэрия Кохтла-Ярве дала Соловьеву 90 дней на решение по возмещению ущерба

Девяносто дней даст горуправа Кохтла-Ярве бывшему мэру города Евгению Соловьеву на то, чтобы ответить на требование о возмещении нанесенного самоуправлению ущерба на сумму свыше 200 тысяч евро.

Как сказал сказал корреспонденту портала rus.err.ee правовой советник управы Вадим Вильде, в течение этого периода Соловьев может либо согласиться с предъявленным требованием, либо представить свои опровержения.

"90 дней - это разумный срок, чтобы проработать и представить свою позицию", - добавил он.

"По истечению этого срока мы будем прорабатывать дальнейшие действия Но понятно, что они зависят от того, каким будет ответ Евгения Соловьева", - сказал Вильде.

Заказное письмо с предложением добровольно компенсировать нанесенный городу ущерб было отправлено Евгению Соловьеву на этой неделе, подтвердила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

В прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

В мае Соловьев покинул ряды Центристской партии.