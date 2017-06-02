Велопатруль скорой помощи приступил к работе на улицах Таллинна

До конца августа на улицах Старого города и центра Таллинна вновь будет работать велосипедный патруль скорой помощи.

"В летний период столица наполнена туристами и концентрация людей в Старом городе заметно увеличивается. Врачи, передвигающиеся на велосипедах, попадут на переполненные улицы быстрее, чем это можно сделать на машине скорой помощи", - пояснил главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

По словам Адласа, велопатруль скорой помощи в составе двух человек будет работать в районе Старого города Таллинна ежедневно с 9 до 21 часа за исключением неблагоприятной для велосипедного движения погоды.

Велосипедная бригада скорой помощи снабжена всеми необходимыми приборами и лекарствами, а также средствами связи, позиционирования и навигации.

В среднем велопатруль прибывает на место за три с половиной минуты.

В зависимости от характера вызова одновременно с велопатрулем выезжает также машина скорой помощи, которая при необходимости может доставить в больницу стабилизированного велопатрулем пациента. Большую часть не нуждающихся в госпитализации пациентов велопатруль обслуживает самостоятельно.