На реконструкцию парка Таммсааре в Таллинне потратят свыше 6 млн евро

С 12 июня начинается первый этап реконструкции столичного парка Таммсааре, в ходе которого перед театром "Эстония" будет восстановлена площадь Нового рынка.

Как передает "Раэпресс", на ней можно будет проводить разного рода культурные мероприятия и сезонные ярмарки.

В ходе реконструкции будут обновлены покрытия дорожек, приведено в порядок озеленение, созданы требуемые техносети и освещение, установлена парковая мебель. Уплотнятся сеть дорожек и зелень за памятником Таммсааре, создавая для желающих возможность уединения, будет сдвинут памятник событиям 1905 года, а углубление вокруг него будет ликвидировано.

Со стороны театра "Эстония" появится детская площадка. Новое решение предусмотрено и для территорий, прилегающих к центру "Виру". Проектом новой главной улицы города будет решаться судьба скульптуры "Морская дева".

Стоимость реконструкции парка Таммсааре составит 6,3 млн евро. Работы первого этапа завершатся нынче осенью, остальные - в июле будущего года.