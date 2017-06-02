Министр сельской жизни отправился в Ригу обсуждать проблему АЧС

В пятницу, 2 июня, министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамм принимает участие в проходящей в Риге встрече на высшем уровне, посвященной теме африканской чумы свиней (АЧС).

На встрече делегации от различных стран в составе министров сельского хозяйства и главных ветеринаров будут обсуждать способы защиты от африканской чумы, а также накопленный ранее опыт в этой сфере и возможности совместной работы, передает служба новостей "Радио 4".

Всего во встрече участие примут делегации из Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Также присутствовать будут российская, белорусская, молдавская, украинская и грузинская делегации.