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Министр сельской жизни отправился в Ригу обсуждать проблему АЧС ({{commentsTotal}})

Тармо Тамм.
Тармо Тамм. Автор: Фото: Сийм Лыви, ERR
Разное
Разное

В пятницу, 2 июня, министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамм принимает участие в проходящей в Риге встрече на высшем уровне, посвященной теме африканской чумы свиней (АЧС).

На встрече делегации от различных стран в составе министров сельского хозяйства и главных ветеринаров будут обсуждать способы защиты от африканской чумы, а также накопленный ранее опыт в этой сфере и возможности совместной работы, передает служба новостей "Радио 4".

Всего во встрече участие примут делегации из Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Также присутствовать будут российская, белорусская, молдавская, украинская и грузинская делегации.

Редактор: Сергей Михайлов

ачс


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