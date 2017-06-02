Запрет на эксплуатацию диких животных в цирке обсудит Рийгикогу

Mинистр по делам сельской жизни 31 мая представил на рассмотрение Рийгикогу проект поправок к Закону о защите животных, который предусматривает запрет на эксплуатацию диких животных в цирках.

По оценкам Кадри Таперсон, представителя организации по защите животных Loomus, проект поправок – наилучшее из всех возможных решений. "Данный проект поправок и его предполагаемое вступление в силу чётко сигнализирует о том, что в Эстонии происходит движение в сторону дружественного для животных общества, - сказала Таперсон. - В действительности мы уже сегодня очень близки к победе, поскольку несколько городов и самоуправлений как то Тарту, Таллинн, Пярну и Вильянди сообщили о намерениях больше не разрешать на своих территориях цирк с дикими животными".

По результатам исследования, организованного фирмой Kantar Emor, 75% населения Эстонии не поддерживает эксплуатацию диких животных в цирках. В проведённом в конце декабря исследовании приняли участие 854 человека в возрасте от 15 до 74 лет.

На сегодняшний день 23 государства в мире запретили эксплуатацию диких животных в цирках. В Европейском Союзе девять государств уже запретили эксплуатацию диких животных в цирках, и ещё в девяти установлены частичные ограничения.