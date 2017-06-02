Таллинн приступил к поиску фирмы для масштабного ремонта улицы Гонсиори

Заключение договора о подряде на строительные работы намечено на конец августа. Срок завершения работ - август 2019 года, передает "Раэпресс".

Улица подлежит реконструкции на протяжении полутора километров - от перекрестка с улицей Манеэжи до Лаагна теэ. Проект включает также работы на окрестных улицах - Лаагна и Тюрнпуу и прокладку 900 м велосипедной дорожки вдоль улицы Кундера. 173 места запроектированы на стоянке "Паркуйся и езжай!" около магазина "Сельвер".

Работы планируется начать в сентябре нынешнего, а на самой улице Гонсиори - в следующем году. Гонсиори станет трехрядной, из которых два крайних будут отданы общественному транспорту, а средний станет рядом переменного направления, где утром движение будет в сторону центра города, а вечером - в сторону Ласнамяэ.