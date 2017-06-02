Еврокомиссия готова помочь странам Балтии отсоединить их электросети от России

Еврокомиссия и страны Балтии готовы заключить до конца июня нынешнего года меморандум о присоединении их электросетей к сетям ЕС, чтобы снизить энергетическую зависимость Литвы, Латвии и Эстонии от России. Отключиться от восточного соседа страны Балтии намерены к 2025 году.

Еврокомиссия и страны Балтии находятся на заключительном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, который даст политическую поддержку плану связать энергосистемы ЕС со странами Балтии, сказал агентству Reuters еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете.

Рассматривается три варианта. Дополнительная линия электропередачи между Польшей и Литвой, стоимостью примерно в 190 млн евро. Соединения через страны Скандинавии или автономная работа энергосетей Литвы, Латвии и Эстонии как самостоятельной системы.