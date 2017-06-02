Глава железной дороги Латвии: грузопоток из России не сократился

Данные латвийской государственной железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš (LDz) не свидетельствуют о сокращении грузопотока, а руководство РЖД отрицает, что были приняты какие-то решения об отказе возить грузы через Латвию, заявил глава LDz Эдвин Берзиньш.

"Я смотрю на факты и цифры, и они показывают, что спада нет. Сейчас грузопоток находится примерно на уровне прошлого года, а по итогам первого квартала даже был прирост", - сказал Берзиньш, слова которого в пятницу, 2 июня, приводит LSM.lv.

Он рассказал, что на прошлой неделе созванивался с руководством "Российских железных дорог", где ему подтвердили, что никаких санкций или решений в отношении Латвии нет.

В то же время, говорит Берзиньш, надо учитывать, что сезонность характера перевозки некоторых грузов. Например, говорит Берзиньш, сейчас может возникнуть спад по перевалке нефтепродуктов.

Недавно премьер и министр сообщения Латвии также опровергли сведения о сокращении российских грузов, заявив, что ни на официальном, ни на неофициальном уровне о таких решениях ничего известно не было.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российская железнодорожная компания "Российские железные дороги" отказалась от грузовых перевозок из российских гаваней в Латвию. Прежние данные предприятия свидетельствуют о внезапном сокращении перевозок металлов, угля и нефтепродуктов на 90% в Рижском и Вентспилском портах.