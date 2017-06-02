Бывшие работники Estonian Air хотят отсудить у фирмы Nordica пособия по сокращению

Около 60 бывших работников обанкротившейся компании Estonian Air подали в суд на нового государственного авиаперевозчика Nordica, требуя выплатить им пособие по сокращению.

Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Postimees, отмечая, что общая сумма требований превышает 1,7 млн евро.

Председатель Эстонской ассоциации линейных пилотов Хелен Рейнхольд сказала, что большинство бывших сотрудников Estonian Air не получили пособие по сокращению, поэтому было решено востребовать эти деньги с фирмы Nordica, которая, по сути, стала перевоплощением предыдущей национальной авиакомпании.

Представляющий работников присяжный адвокат Калле-Каспар Сеппер уточнил, что требования к Nordica предъявили 59 человек, которые требуют выплаты неполученной зарплаты и отпускных, а также компенсации по сокращению.

В компании Nordica требования бывших работников Estonian Air считают необоснованными. Глава Nordica Яанус Тамм заявил, что компания начала свою деятельность с нуля и не имеет отношения к Estonian Air.

Estonian Air прекратила свою деятельность 7 ноября 2015 года, когда Еврокомиссия признала незаконной финансовую помощь, которую ей оказывало эстонское государство.