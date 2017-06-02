Михаил Кылварт: открытие пункта обмена шприцев вблизи детских учреждений недопустимо ({{commentsTotal}})
Пыхья-Таллиннская районная управа, квартирное товарищество Ситси 28, представляющее интересы местных жителей общество "Ситси Сельтс" и Коплиский дом молодежи выступают против планов Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне. Их поддерживают также старейшины восьми районов Таллинна и столичная мэрия в лице вице-мэров Таави Ааса и Михаила Кылварта. Комментирует Михаил Кылварт.