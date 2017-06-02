Налогово-таможенный департамент вернул подоходный налог низкооплачиваемым работникам. Подобная выплата производилась низкооплачиваемым категориям работников в Эстонии в первый и последний раз. По данным ведомства, около 20 тысяч людей не воспользовались этой возможностью, а это значит, что примерно 13 миллионов евро, остались невыплаченными. Почему низкооплачиваемые работники отказались от возможности получить дополнительные деньги и не поздно ли еще это сделать, отвечает специалист отдела налогов департамента Татьяна Клеттенберг: