Ремонт дорог в Таллинне идет полным ходом

Фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не поддерживают неожиданное предложение уполномоченной по равноправию и равному обращению Лийзы-Ли Пакосты изменить закон о семье таким образом, чтобы брак между собой могли заключать два человека, а не мужчина и женщина, как гласит закон сейчас.