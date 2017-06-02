Ремонт дорог в Таллинне идет полным ходом ({{commentsTotal}})
Ввиду большого объема работ некоторые улицы города будут перекрыты и движение может быть затруднено. Подробнее об этом рассказывает вицэ-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Ввиду большого объема работ некоторые улицы города будут перекрыты и движение может быть затруднено. Подробнее об этом рассказывает вицэ-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.
На пункте пропуска в Лухамаа в автомобиле гражданина Латвии нашли крупную партию контрабандных сигарет.
Фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не поддерживают неожиданное предложение уполномоченной по равноправию и равному обращению Лийзы-Ли Пакосты изменить закон о семье таким образом, чтобы брак между собой могли заключать два человека, а не мужчина и женщина, как гласит закон сейчас.