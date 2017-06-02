Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро

Вируский уездный суд приговорил к условному сроку бухгалтера VKG Transport AS, которая похитила у предприятия за шесть лет 300 000 евро.

Следствие установило, что бухгалтер VKG Transport AS Тийу в 2008 году перечислила на счет фирмы своего сына 6800 евро. В последующие годы она регулярно перечисляла примерно такие же суммы на счет фирмы сына за сделки, которых не было. В пояснениях к платежам обычно указывался произвольный номер счета.

Женщина действовала таким образом шесть лет, пока не попалась в 2015 году. Последний перевод в размере 18 448 евро был сделан 31 декабря 2014 года. В общей сложности со счетов фирмы она похитила почти 300 000 евро, пишет "Северное побережье".

Суд приговорил женщину к двум годам заключения условно с испытательным сроком в два года и четыре месяца.

По словам пресс-секретаря VKG Ирины Боенко, на сегодняшний день часть причиненного фирме ущерба в размере 26 500 евро возмещена. Оставшуюся сумму, по решению суда, женщина будет выплачивать ежемесячно.

"Мы считаем, что в данном конкретном случае, который мы рассматриваем очень серьезно, следовало применить все же реальное заключение, но суд решил в пользу условного наказания", - сказала Боенко.