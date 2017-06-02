Пожар удалось локализовать в 14:43, сообщили в Спасательном департаменте.

Вызов на пожар в деревню Лехмья на улицу Пыргувялья поступил в пятницу в 10:57. Людям огонь не угрожал, однако в помещении находились химикаты. Спасатели предупредили окрестных жителей не открывать окна в своих домах и квартирах.

"В ангаре, скорее всего, находятся краски. Сильный ветер относит дым, в котором могут содержаться ядовитые вещества, в сторону жилых домов, в связи с чем спасатели рекомендуют жителям окрестностей волости Раэ и Юри держать окна и входные двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу. Домашних животных, скот и птицу также лучше завести на это время в закрытые помещения", - посоветовал в интервью BNS пресс-секретарь Пыхьяского отделения Спасательного департамента.

На месте происшествия работают спасатели депо из Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга, Пирита и Лиллекюла, была привлечена спецтехника.