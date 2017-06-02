В волости Раэ горит ангар с химикатами, жителям советуют не открывать окна

Спасательный департамент сообщил, что сегодня в 10:57 поступил вызов в деревню Лехмья на улицу Пыргувялья, где горит ангар. Людям огонь не угрожает, однако в помещении находятся химикаты. Спасатели уже работают на месте.

"В ангаре, скорее всего, находятся краски. Сильный ветер относит дым, в котором могут содержаться ядовитые вещества, в сторону жилых домов, в связи с чем спасатели рекомендуют жителям окрестностей волости Раэ и Юри держать окна и входные двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу. Домашних животных, скот и птицу также лучше завести на это время в закрытые помещения", - посоветовал в интервью BNS пресс-секретарь Пыхьяского отделения Спасательного департамента.

На месте происшествия работают спасатели депо из Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга, Пирита и Лиллекюла, привлечена спецтехника.

"Работы по борьбе с огнем продолжаются, есть опасность обвала строительных конструкций ангара, поэтому пока трудно сказать, как скоро удастся остановить пожар", - добавил пресс-секретарь.