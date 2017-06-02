ФОТО: активист из Нымме привез мешки с мусором к дверям таллиннской горуправы

Житель таллиннского района Нымме Тийт Круусалу, называющий себя инициатором народной инициативы Prügi-Uber, провел в пятницу акцию протеста у столичной горуправы, выложив к ее дверям на площади Вабадузе мешки с мусором.

Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил новостной портал ERR.

"Как-то очень страшно было читать продолжающуюся ложь и невежественные порицания и.о. мэра Таллинна в наш адрес из-за его собственных недоделок. Видимо, Таави Аас знает народную поговорку — когда стоишь по горло в грязи, нельзя вешать голову. С другой стороны, все это совершенно ожидаемо на фоне того, как управлялся город до настоящего времени", - сказал Круусалу в публичном обращении.

По его словам, Prügi-Uber создали из-за того, что ситуация в Нымме стала настолько плохой, что в соцсетях уже планировали неконтролируемый массовый вывоз мусора к горуправе.

"Я решил канализировать эту ситуацию, успокоив горячие головы и сделав публичное предостережение в виде пятидесяти мусорных мешков. Искренне надеялся, что это заставит соответствующих чиновников Таллинна зашевелиться", - сообщил организатор акции.

В четверг и.о. мэра Таллинна Таави Аас назвал призыв активистов кампании Prügi-Uber разбрасывать отходы по городу правовым нигилизмом и призывом к нарушению законодательства. Он подчеркнул, что на такое не имеют права даже гражданские активисты из Нымме, и предупредил, что такие действия не останутся безнаказанными. По словам Ааса, вывозом мусора в Нымме занимается Таллинский центр утилизации отходов, и ситуация уже значительно улучшилась.